Чекав на замах: встановлено особу вбивці чоловіка в Одесі

Чоловіка посеред дня в Одесі застрелив громадянин Грузії на ім’я Ельмураз Мамедов.

Відповідну інформацію під час розслідування з’ясувала Національна поліція України.

За словами керівника управління поліції в Одеській області Олега Беха, вбивця прибув із Варшави 26 липня та зняв житло поруч зі своєю жертвою. Через два дні він купив Мерседес Е220 сріблястого кольору на болгарських номерах.

Машина використовувалася під час нападу, після чого кілер та його спільник кинули авто та втекли пішки.

У транспортному засобі поліція знайшла пістолет-кулемет. А на місці злочину було вилучено 13 гільз від нього. За словами правоохоронців, вбитий теж мав при собі пістолет, оскільки чекав, що на нього буде вчинено замах.

Про погрози Лачін Мамедов – громадянин Азербайджану – розповів дружині три тижні тому. Поліція з’ясувала, що чоловік орендував квартиру та не вступав у конфлікти. Кілер та його жертва, як з’ясували слідчі, не були родичами, незважаючи на те, що мають однакові прізвища.

Передбачається, що вбитий мав зв’язки у кримінальному світі. За версією слідства, його усунення хтось замовив на тлі конфлікту з громадянином Грузії, якого розшукують правоохоронні органи. Громадян попередили бути пильними, оскільки підозрюваний може бути небезпечним.

Тим часом, поліції вдалося затримати спільника кілера, який знімав для нього квартиру. Обидва підозрюваних фігурують у кримінальній справі, пов’язаній з вимаганням.

Нагадаємо, Мамедова було жорстоко вбито в Одесі 3 серпня. Він отримав кілька вогнепальних поранень в спину та плече.

До прибуття медиків сусіди намагалися надати потерпілому першу допомогу, проте він помер, не доїхавши до лікарні.

Поліція розпочала провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.