На Майдане Независимости обесточены ряд зданий и фонтанов

Большой и Малый фонтаны в районе Майдана Независимости не работают из-за аварии городской электросети.

Об этом сообщили в пресс-службе специализированного водохозяйственного коммунального предприятия Киевводфонд.

Кроме того, электроснабжение частично отсутствует в торговом центре Глобус и других близлежащих объектах по четной стороне улицы Крещатик.

Специалисты Киевводфонда совместно с сотрудниками закрытого акционерного общества ДТЭК Киевские электросети уже проводят ремонтные работы.

Когда именно будет возобновлена пока не известно.

Напомним, ранее грузовик припарковался на новом фонтане с подсветкой, который накануне был открыт на Арсенальной площади.

Покрытие не выдержало веса грузовика и проглотило транспортное средство.

Сообщается, что водитель грузовика привез бутилированную воду в одно из заведений и должен был остановиться у его ворот, однако решил подъехать поближе.

Источник: СВКП Киевводфонд

Фото: СВКП Киеввдофонд