На Майдані Незалежності знеструмлено низку будівель та фонтанів

Великий і Малий фонтани в районі Майдану Незалежності не працюють через аварію міської електромережі.

Про це повідомили в прес-службі спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства Київводфонд.

Крім того, електропостачання частково відсутня в торговому центрі Глобус та інших прилеглих об’єктах по парній стороні вулиці Хрещатик.

Фахівці Кіевводфонда спільно з співробітниками закритого акціонерного товариства ДТЕК Київські електромережі вже проводять ремонтні роботи.

Коли саме буде відновлено поки не відомо.

Нагадаємо, раніше вантажівка припаркувався на новому фонтані з підсвіткою, який напередодні було відкрито на Арсенальній площі.

Покриття не витримало ваги вантажівки і проковтнуло транспортний засіб.

Повідомляється, що водій вантажівки привіз бутильовану воду в один із закладів і повинен був зупинитися біля його воріт, проте вирішив під’їхати ближче.

Джерело: СВКП Київводфонд

Фото: СВКП Київводфонд