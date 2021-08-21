Львовская больница скорой помощи просит 500 тыс. гривен из бюджета на фонтан

Львовская больница скорой помощи заверяет Львовский городской совет в необходимости установления скульптурной композиции — фонтана рядом со зданием.
В администрации больницы говорят, что фонтан нужен не только для благоустройства территории, но и для терапии — улучшения психо-эмоционального состояния пациентов.
Об этом шла речь во время заседания депутатской комиссии финансов и планирования бюджета Львовского городского совета.
Стоимость композиции составляет 500 тыс. грн.
— Мы хотим создать лучшие условия. Это в терапевтических целях, для пациентов, — заявил представитель больницы.
В 2020 году больница получила в 16 раз больше финансирования из городского бюджета, чем другие городские лечебные учреждения.
— Мы согласовали финансирование 2020 года. Эти средства больницы уже получили. Больнице скорой помощи деньги необходимы для завершения капитального ремонта. Также закупили немало дорогостоящего оборудования в лизинг, — пояснил тогда председатель постоянной депутатской комиссии здравоохранения и социальной защиты Львовского горсовета Валерий Веремчук.
В июле депутаты Верховной Рады 269 голосами одобрили бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и рекомендации относительно бюджетной политики.
Теперь правительство их учтет при подготовке проекта госбюджета на 2022 и составления бюджетной декларации на 2023-2025 годы.
Трехлетнюю бюджетную декларацию Кабмин одобрил впервые.
Этот документ является среднесрочным бюджетным планом и основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.
Источник: Тvoemisto.tv
Фото: ЛГС