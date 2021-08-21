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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Львовская больница скорой помощи просит 500 тыс. гривен из бюджета на фонтан

Львовская больница скорой помощи просит 500 тыс. гривен из бюджета на фонтан

Львовская больница скорой помощи заверяет Львовский городской совет в необходимости установления скульптурной композиции — фонтана рядом со зданием.

В администрации больницы говорят, что фонтан нужен не только для благоустройства территории, но и для терапии — улучшения психо-эмоционального состояния пациентов.

Об этом шла речь во время заседания депутатской комиссии финансов и планирования бюджета Львовского городского совета.

Стоимость композиции составляет 500 тыс. грн.

— Мы хотим создать лучшие условия. Это в терапевтических целях, для пациентов, — заявил представитель больницы.

В 2020 году больница получила в 16 раз больше финансирования из городского бюджета, чем другие городские лечебные учреждения.

— Мы согласовали финансирование 2020 года. Эти средства больницы уже получили. Больнице скорой помощи деньги необходимы для завершения капитального ремонта. Также закупили немало дорогостоящего оборудования в лизинг, — пояснил тогда председатель постоянной депутатской комиссии здравоохранения и социальной защиты Львовского горсовета Валерий Веремчук.

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В июле депутаты Верховной Рады 269 голосами одобрили бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и рекомендации относительно бюджетной политики.

Теперь правительство их учтет при подготовке проекта госбюджета на 2022 и составления бюджетной декларации на 2023-2025 годы.

Трехлетнюю бюджетную декларацию Кабмин одобрил впервые.

Этот документ является среднесрочным бюджетным планом и основой для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.

Источник: Тvoemisto.tv

Фото: ЛГС

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