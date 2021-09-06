Стрельба в полтавской школе: полиция расследует покушение на убийство

Правоохранительные органы задержали жительницу Полтавы 2002 года рождения, которая принесла на территорию школы №11 арбалет, из которого ранила двоих преподавателей.

По данному факту заведено уголовное дело по ч2. ст.15 и ч.2 ст. 115 (Покушение на убийство двух или больше людей) УК Украины.

Девушке грозит лишение свободы на срок от до 15 лет. Процессуальное руководство осуществляют сотрудники Полтавской окружной прокуратуры.

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Задержание злоумышленницы проводилось в порядке статьи 208 (Задержание должностным лицом) УК Украины.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, около 10.00 утра понедельника, 6 сентября, правоохранители получили информацию о том, что неизвестная ранила из арбалета двоих педагогов полтавской школы №11.

По словам директрисы учебного заведения, злоумышленница зашла с оружием в одну из аудиторий на втором этаже и выстрелила в учительницу и заведующую.

Пострадавших на скорой доставили в лечебное учреждение.