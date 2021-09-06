На территории полтавской школы девушка ранила двух учителей из арбалета — ФОТО

В полтавской школе молодая девушка ранила двух учителей из арбалета, сообщает полиция области.
Около 10:00 утра правоохранители получили информацию о том, что неизвестная девушка пришла на территорию школы №11 с арбалетом и ранила из него двух педагогов.
Полицейские установили личность нарушительницы и задержали ее. Ею оказалась местная жительница 2002 года рождения.
Сейчас девушка дает показания. Правоохранители устанавливают мотивы преступления.
Директор учебного заведения Валентина Олийниченко рассказала Суспільному, что девочка зашла с оружием в одну из аудиторий на втором этаже учебного заведения и попала в учительницу и заведующую.
Педагогов на скорой доставили в лечебное учреждение.
Ранение в школьном тире
19 мая 2021 умер девятиклассник Черкасской общеобразовательной школы №34 Артем Попов, который в апреле получил ранение в тире.
Школьник получил травму в тире Детско-юношеской спортивной школы №2 во время урока.
Парень получил серьезное огнестрельное проникающее ранение в голову и месяц провел на аппарате ИВЛ.
Неравнодушные горожане даже собрали деньги на лечение ребенка за границей, но на тот момент раненый уже был нетранспортабельным.