На территории полтавской школы девушка ранила двух учителей из арбалета — ФОТО

В полтавской школе молодая девушка ранила двух учителей из арбалета, сообщает полиция области.

Около 10:00 утра правоохранители получили информацию о том, что неизвестная девушка пришла на территорию школы №11 с арбалетом и ранила из него двух педагогов.

Полицейские установили личность нарушительницы и задержали ее. Ею оказалась местная жительница 2002 года рождения.

Сейчас девушка дает показания. Правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Директор учебного заведения Валентина Олийниченко рассказала Суспільному, что девочка зашла с оружием в одну из аудиторий на втором этаже учебного заведения и попала в учительницу и заведующую.

Педагогов на скорой доставили в лечебное учреждение.

Ранение в школьном тире

19 мая 2021 умер девятиклассник Черкасской общеобразовательной школы №34 Артем Попов, который в апреле получил ранение в тире.

Школьник получил травму в тире Детско-юношеской спортивной школы №2 во время урока.

Парень получил серьезное огнестрельное проникающее ранение в голову и месяц провел на аппарате ИВЛ.

Неравнодушные горожане даже собрали деньги на лечение ребенка за границей, но на тот момент раненый уже был нетранспортабельным.