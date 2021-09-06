Стрілянина в полтавській школі: поліція розслідує замах на вбивство

Правоохоронні органи затримали мешканку Полтави 2002 року народження, яка принесла на територію школи №11 арбалет, з якого поранила двох викладачів.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч2. ст.15 і ч.2 ст. 115 (Замах на вбивство двох або більше людей) КК України.

Дівчині загрожує позбавлення волі на термін від до 15 років. Процесуальне керівництво здійснюють співробітники Полтавської окружної прокуратури.

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Затримання зловмисниці проводилося в порядку статті 208 (Затримання посадовою особою) КК України.

Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, близько 10.00 ранку понеділка, 6 вересня, правоохоронці отримали інформацію про те, що невідома поранила з арбалету двох педагогів полтавської школи №11.

За словами директорки навчального закладу, зловмисниця зайшла зі зброєю в одну з аудиторій на другому поверсі і вистрілила у вчительку та завідувачку.

Постраждалих на швидкій доставили в лікувальний заклад.