У Хмельницькому двоє чоловіків стріляли по перехожих з вікна багатоповерхівки

З вікна однієї з багатоповерхівок міста Хмельницький двоє чоловіків стріляли по перехожих зі стартового пістолета.

Правоохоронці негайно прибули на місце події і з’ясували квартиру, з якої вівся вогонь, повідомили в прес-службі місцевого ГУНП.

Зловмисниками виявилися двоє чоловіків – 22-ух і 27-ми років, які приїхали до Хмельницького на роботу та орендували в місті житло.

Правоохоронці вилучили зброю у зловмисників, їх допит – триває.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.296 (Хуліганство) КК України.

Чоловікам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на чотири роки.

Нагадаємо, на початку вересня на Хмельниччині чоловік в стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з мисливської рушниці по своїй матері і сестри.

Зловмисник посварився з дружиною і переїхав жити до своєї матері, яку, однак, вигнав з дому після того, як випив пристойну кількість алкоголю. 60-річна жінка поїхала ночувати до своєї дочки, а коли вони на ранок повернулися за речами – 31-річний чоловік знову був п’яний.

Вони спробували покинути будинок, однак зловмисник дістав рушницю і зробив кілька пострілів, поранивши обох потерпілих. Зараз чоловік переховується від правоохоронних органів.