Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

У Хмельницькому двоє чоловіків стріляли по перехожих з вікна багатоповерхівки

Стартовый пистолет

З вікна однієї з багатоповерхівок міста Хмельницький двоє чоловіків стріляли по перехожих зі стартового пістолета.

Правоохоронці негайно прибули на місце події і з’ясували квартиру, з якої вівся вогонь, повідомили в прес-службі місцевого ГУНП.

Зловмисниками виявилися двоє чоловіків – 22-ух і 27-ми років, які приїхали до Хмельницького на роботу та орендували в місті житло.

Правоохоронці вилучили зброю у зловмисників, їх допит – триває.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.296 (Хуліганство) КК України.

Чоловікам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на чотири роки.

Читайте
Пістолет до скроні: в Одесі чоловік накинувся на стоматолога через плач доньки

Нагадаємо, на початку вересня на Хмельниччині чоловік в стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з мисливської рушниці по своїй матері і сестри.

Зловмисник посварився з дружиною і переїхав жити до своєї матері, яку, однак, вигнав з дому після того, як випив пристойну кількість алкоголю. 60-річна жінка поїхала ночувати до своєї дочки, а коли вони на ранок повернулися за речами – 31-річний чоловік знову був п’яний.

Вони спробували покинути будинок, однак зловмисник дістав рушницю і зробив кілька пострілів, поранивши обох потерпілих. Зараз чоловік переховується від правоохоронних органів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка