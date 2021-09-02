Ранил двоих и скрывается: в Хмельницкой области мужчина стрелял в свою семью

В селе Нетечинцы теперь в каждом доме только и разговоров, что о кровавых событиях в порядочной тихой семье. 31-летний Дмитрий поссорился с женой и переехал жить к матери. 60-летняя Тамара Ивановна с ужасом вспоминает — сын сначала упился водкой, а потом выгнал ее из собственного дома.

Женщина переночевала у дочери, а потом вместе с ней поехала забирать вещи. По дороге встретили Дмитрия, который опять был пьян.

Он сидел за столом возле магазина. Перед ним стояла недопитая бутылка коньяка. Возмущенная женщина схватила бутылку и разбила ее об стол. Это не на шутку разозлило мужчину. Он встал и молча последовал за ружьем.

Никто даже не мог в дурном сне представить, что человек начнет стрелять в родных людей.

— Мы поехали домой, забрали вещи, только сели в машину, начали уезжать и тут выстрел. Я ничего не поняла, слышала, как стекло затрещало. Леси дробь пошла по груди, а Вани в руку и кровь в машине. Говорю: Боже, это уже к такому дойти. Он еще успел закрыть дом и убежать, — рассказала мать обидчика Тамара Жмурик.

К счастью, дробь не задел внутренние органы. Раненым оказали помощь в больнице и отпустили. Сейчас сестре очень стыдно за брата. И прощать ему женщина не собирается.

Как вспоминает мать, ранее сын даже угрожал совершить суицид. Он ходил на могилу отца и просил похоронить его рядом.

С места преступления Дмитрий бежал вместе с ружьем. Уже несколько дней его ищут следователи и кинологи с собаками. А дома матери и сестры круглосуточно охраняют силовики.

По данному факту следователи открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство двух или более лиц.

Пока Дмитрия еще ищут, местные лишний раз боятся выходить во двор. Ведь никто не знает, чего еще ждать от неадекватного вооруженного односельчанина.

Мама стрелка опасается, что он мог совершить самоубийство.

— За свои поступки надо отвечать. Сдаться и не делать глупостей. Больше срока накатает. Но я не думаю, что он застрелился. Говорил, застрелюсь, или повешусь. Не знаю, сделает ли он такое. Сынок, возвращайся, если есть. Не делай глупостей, — сказала в слезах Тамара.

За содеянное ему светит немалый срок за решеткой — аж до 15 лет.