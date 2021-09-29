Массовая подделка Сovid-сертификатов: в Киеве разоблачили мошенническую схему

1,2 тыс. грн – за международный Сovid-сертификат без прохождения вакцинации, и 600 грн — за справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус. В Киеве разоблачили двух молодых людей, которые изготавливали поддельные медицинские документы.

Заказы 24-летний мужчина и 22-летняя женщина принимали в мессенджере, для этого создали чат-бот.

Использовали поддельные печати и логотип известной украинской клиники. Услугами мошенников, по предварительным подсчетам, успели воспользоваться около 200 человек.

Дома и в автомобилях фигурантов проведены обыски, изъяты ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты, а также бланки для ПЦР-тестов на коронавирус.

При осмотре изъятой техники обнаружили переписку с заказчиками фальшивых сертификатов, а также бланки документов.

Обоим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 190 УКУ — Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.