Масова підробка Сovid-сертифікатів: у Києві викрили шахрайську схему

1,2 тис. грн – за міжнародний Сovid-сертифікат без проходження вакцинації, та 600 грн – за довідку з негативним ПЛР-тестом на коронавірус. У Києві викрили двох молодих людей, які виготовляли підроблені медичні документи.

Замовлення 24-річний чоловік та 22-річна жінка приймали у месенджері, для цього створили чат-бот.

Використовували підроблені печатки та логотип відомої української клініки. Послугами шахраїв, за попередніми підрахунками, встигли скористатися близько 200 людей.

Вдома та в автомобілях фігурантів проведено обшуки, вилучено ноутбук, мобільні телефони, банківські картки, а також бланки для ПЛР-тестів на коронавірус.

Під час огляду вилученої техніки виявили листування із замовниками фальшивих сертифікатів, а також бланки документів.

Обом оголошено підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ – Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.