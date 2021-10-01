Задолжали миллионы: прокуратура взялась за семь авиакомпаний

У семь иностранных авиакомпаний возникла задолженность перед Украэрорухом на общую сумму в семь миллионов гривен за предоставление аэронавигационных услуг над Черным морем.

В связи с этим прокуратура Автономной Республики Крым и г.Севастополь начала уголовное дело по ст.334 (Нарушение правил международных авиаперелетов) УК Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, суд Киевской области удовлетворил иск к авиакомпании Рrimera Аir Nordic о взыскании задолжности за использование воздушного пространства Украины на 150 тыс. грн, а также к одному из авиаперевозчиков ОАЭ на 250 тыс. грн.

Ранее арабская компания уже погасила долг перед Украэрорухом более чем на 3 млн грн.

В прокуратуре пояснили, что судятся с авиакомпаниями, чтобы обеспечить стабильное функционирование украинского госпредприятия.

Напомним, в мае Кабинет министров Украины принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 00 ч. 00 мин. 26 мая.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам было запрещено входить в воздушное пространство РБ.

Такое решение было принято после принудительной посадки самолета, на котором летел оппозиционер Роман Протасевич.