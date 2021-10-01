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Дмитро Кудрявцев |

Заборгували мільйони: прокуратура взялася за сім авіакомпаній

Заборгували мільйони: прокуратура взялася за сім авіакомпаній

У семи іноземних авіакомпаній виникла заборгованість перед Украерорухом на загальну суму в сім мільйонів гривень за надання аеронавігаційних послуг над Чорним морем.

У зв’язку з цим прокуратура Автономної Республіки Крим та м.Севастополь розпочала кримінальну справу за ст.334 (Порушення правил міжнародних авіаперельотів) КК України, повідомляє прес-служба відомства.

Крім того, суд Київської області задовольнив позов до авіакомпанії Рrimera Аіr Nordic про стягнення заборгованості за використання повітряного простору України на 150 тис. грн, а також до одного з авіаперевізників ОАЕ на 250 тис. грн.

Раніше Арабська компанія вже сплатила борг перед Украерорухом більше ніж у 3 млн грн.

У прокуратурі пояснили, що судяться з авіакомпаніями, щоби забезпечити стабільне функціонування українського держпідприємства.

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Нагадаємо, у травні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю з 00 год. 00 хв. 26 травня.

Крім того, українським авіакомпаніям і літакам було заборонено входити в повітряний простір РБ.

Таке рішення було ухвалено після примусової посадки літака, на якому летів опозиціонер Роман Протасевич.

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