В городе Кременчуг Полтавской области поздно ночью мужчина во время конфликта напал с ножом на двух 39-летних прохожих, один из пострадавших погиб на месте.

Второй раненый мужчина пробег десятки метров городом, умоляя о помощи для себя и товарища. На месте преступления остались кровавые следы. Пострадавший потерял много крови, но медикам удалось его спасти, сейчас он в реанимации.

— Массивная кровопотеря, геморрагический тяжелый шок. Был прооперирован по поводу колото-резаной раны, проникающей в брюшную полость. Устранены повреждения, полученные во время ранения. Состояние больного тяжелое, но стабильное и с положительной динамикой, — заявил Дмитрий Лежнев, заведующий отделением Кременчугской городской больницы №1.

Нападающего до сих пор не задержали, он пока скрывается в неизвестном месте. Полицейские уже выяснили его имя — это Евгений Гавриш 1987 года рождения, его объявили в розыск.

— Им оказался местный мужчина 1987 года рождения, который уже имел проблемы с законом. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. Работники полиции обращаются, в частности, и к кременчужанам. Кто владеет информацией о местонахождении или сокрытии лица, немедленно сообщить полиции, — сообщил Юрий Сулаев, спикер полиции Полтавщины.

Правоохранители призывают ни в коем случае не задерживать Гавриша самостоятельно. Ведь его подозревают в особо тяжких преступлениях: убийстве и покушении. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Микрорайон Молодежный, где злоумышленник напал на двух прохожих, давно получил славу криминального. Недавно на соседней улице мужчина забил до смерти случайную летнюю женщину под окнами многоэтажки. Нападающий к тому же снимал издевательства на телефон.