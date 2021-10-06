У місті Кременчук Полтавської області пізно вночі чоловік під час конфлікту напав з ножем на двох 39-річних перехожих, один з постраждалих загинув на місці.

Другий поранений чоловік пробіг десятки метрів містом, благаючи про допомогу для себе та товариша. На місці злочину залишилися криваві сліди. Постраждалий втратив багато крові, але медикам вдалося його врятувати, наразі він у реанімації.

– Масивна крововтрата, геморагічний тяжкий шок. Був прооперований з приводу колото-різаної рани, проникаючої в черевну порожнину. Усунуті ушкодження, отримані під час поранення. Стан хворого важкий, але стабільний і з позитивною динамікою, – заявив Дмитро Лежньов, завідувач відділення Кременчуцької міської лікарні №1.

Нападника досі не затримали, він наразі переховується у невідомому місці. Поліцейські вже з’ясували його ім’я – це Євген Гавриш 1987 року народження, його оголосили в розшук.

– Ним виявився місцевий чоловік 1987 року народження, який уже мав проблеми із законом. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи. Працівники поліції звертаються, зокрема, і до кременчуківців. Хто володіє інформацією про місце перебування або переховування особи, негайно повідомити поліції, – повідомив Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавщини.

Правоохоронці закликають у жодному випадку не затримувати Гавриша самостійно. Адже його підозрюють в особливо тяжких злочинах: вбивстві та замаху. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Мікрорайон Молодіжний, де зловмисник напав на двох перехожих, давно отримав славу кримінального. Нещодавно на сусідній вулиці чоловік забив до смерті випадкову літню жінку під вікнами багатоповерхівки. Нападник до того ж знімав знущання на телефон.