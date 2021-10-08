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Вікторія Гірко |

Был в бессознательном состоянии: Венедиктова о подробностях смерти нардепа Полякова

антон поляков

Подробности смерти народного депутата от депутатской группы За будущее Антона Полякова рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая не смогла реанимировать нардепа. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

— По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине, — рассказала генпрокурор.

Ирина Венедиктова добавила, что причины смерти Антона Полякова установят при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Автомобиль осмотрели и забрали, водителя допрашивают следователи.

Утром 8 октября стало известно о смерти Антона Полякова — народного депутата Верховной Рады ІХ созыва от депутатской группы За будущее.

По факту смерти нардепа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК с пометкой Естественная смерть. Тело Антона Полякова будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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Фото: УНИАН

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