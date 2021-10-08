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Вікторія Гірко |

Був у непритомному стані: Венедіктова про подробиці смерті нардепа Полякова

антон поляков

Подробиці смерті народного депутата від депутатської групи За майбутнє Антона Полякова розповіла генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. Швидка не змогла реанімувати нардепа. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

– За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині, – розповіла генпрокурор.

Ірина Венедіктова додала, що причини смерті Антона Полякова встановлять під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Автомобіль оглянули та забрали, водія допитують слідчі.

Вранці 8 жовтня стало відомо про смерть Антона Полякова – народного депутата Верховної Ради ІХ скликання від депутатської групи За майбутнє.

За фактом смерті нардепа відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ з приміткою Природна смерть. Тіло Антона Полякова буде направлено на судово-медичну експертизу.

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Фото: УНІАН

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