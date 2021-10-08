По состоянию на сейчас рассматриваются несколько версий гибели народного депутата от депутатской группы За будущее Антона Полякова.

Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура.

Он подтвердил озвученную ранее депутатом от Слуги народа Галиной Янченко информацию, что на момент остановки автомобиля такси патрульными Поляков еще был жив.

– На момент, когда его патрульные увидели в автомобиле, он был жив. И действительно там была тошнота и все остальное. Это зафиксировано на боди-камеры. И он уже умер, когда ему непосредственно оказывалась медицинская помощь, — заявил Качура.

По данным нардепа, сейчас рассматриваются две версии смерти Антона Полякова.

– Рассматриваются две версии сейчас: первая, то что мне известно, — это отравление, ему кто-то дал что-то поесть в связи с его политической деятельностью или какими-то другими мотивами. И вторая версия – это, возможно, алкогольное или наркотическое опьянение, которое привело к таким последствиям. Это уже все установит экспертиза, — подчеркнул Качура.

Он уточнил, что завтра должна состояться наркологическая экспертиза, а через несколько дней другие, в частности токсикологическая.

Комментируя то, что Антон Поляков был инициатором внеочередного заседания парламента, которое вчера в итоге не произошло, Качура заявил, что погибший не нервничал из-за этого.

– Все было нормально, в рабочем режиме. Я знаю, что у него личные были тоже обстоятельства сейчас, которые могли также привести к переживаниям и, возможно, психологической нагрузке. Но, я думаю, что это не совсем корректно, это я знаю от коллег. То есть у него были определенные личные обстоятельства, и он был в этом контексте, мне кажется, напряженный очень. А по поводу заседания, он знал, что оно не состоится, — заявил Качура.

О возможных проблемах со здоровьем у Антона Полякова нардепы также ничего не слышали.

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Фото: Александр Качура/Facebook