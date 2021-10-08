Станом на зараз розглядаються кілька версій загибелі народного депутата від депутатської групи За майбутнє Антона Полякова.

Про це розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат від партії Слуга народу Олександр Качура.

Він підтвердив озвучену раніше депутатом від Слуги народу Галиною Янченко інформацію, що на момент зупинки автомобіля таксі патрульними Поляков ще був живий.

– На момент, коли його патрульні побачили в автомобілі, він був живий. І дійсно там була нудота і все інше. Це зафіксовано на боді-камери. І він уже помер, коли йому безпосередньо надавалася медична допомога, – заявив Качура.

За даними нардепа, зараз розглядаються дві версії смерті Антона Полякова.

– Розглядаються дві версії зараз: перша, те що мені відомо, – це отруєння, що йому хтось дав щось поїсти в зв’язку із його політичною діяльністю чи якимись іншими мотивами. І друга версія – це, можливо, алкогольне або наркотичне сп’яніння, яке призвело до таких наслідків. Це вже все встановить експертиза, – наголосив Качура.

Він уточнив, що завтра має відбутися наркологічна експертиза, а за декілька днів інші, зокрема токсикологічна.

Коментуючи те, що Антон Поляков був ініціатором позачергового засідання парламенту, яке вчора зрештою не відбулося, Качура заявив, що загиблий не нервував через це.

– Все було нормально, в робочому режимі. Я знаю, що в нього особисті були теж певні обставини зараз, які могли також спричинити нервування і, можливо, психологічне навантаження. Але, я думаю, що це не зовсім коректно, це я знаю від колег. Тобто в нього були певні особисті обставини, і він був у цьому контексті, мені здається, напружений дуже. А з приводу засідання, він знав, що воно не відбудеться, – заявив Качура.

Про можливі проблеми зі здоров’ям у Антона Полякова нардепи також нічого не чули.

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Фото: Олександр Качура/Facebook