В деле о нападении на журналистов в Укрэксимбанке объявлено третье подозрение

Столичная прокуратура 8 октября объявила подозрение третьему фигуранту дела о нападении на журналистов программы Схемы в Укрэксимбанке — это работник охраны банка.

Ему инкриминируют ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 УКУ — Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений.

Также новое подозрение объявлено еще двум сотрудникам Укрэксимбанка. Речь идет также о двух статьих Уголовного кодекса Украины — ч. 1, 3 ст. 171 и 2 ст. 146, то есть воспрепятствование деятельности журналистов и незаконное лишение свободы.

Вечером 4 октября на журналистов программы Схемы совершили нападение в государственном Укрэксимбанке. Это произошло во время записи интервью с председателем правления Евгением Мецгером в его кабинете.

Ему не понравился один из вопросов, поэтому приказал охране забрать камеры и изъять из них кассеты.

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору. Скрутив его, они отобрали у него обе камеры и карты, на которые осуществлялась запись, и вынесли всю технику из кабинета на час.

Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете председателя правления банка. С ними были сам Мецгер, директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка, который применил физическую силу к оператору.