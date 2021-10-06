Вечером 4 октября, пока весь мир на несколько часов фактически оказался в информационном локдауне из-за масштабного сбоя в соцсетях, стало известно, что на журналистов-расследователей программы Схемы: коррупция в деталях совершили нападение в государственном Укрэксимбанке.

Это произошло во время записи интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. По редакционному заданию, журналист Кирилл Овсяный должен был задать вопросы Мецгеру, чтобы его позиция была отражена в расследовании, которое готовится на один из ближайших эфиров.

Но председателю правления банка не понравился один из вопросов журналистов-расследователей. После этого он приказал охране убрать камеры и достать из них кассеты.

Сотрудники банка применили физическую силу к оператору Схем Александру Мазуру. Скрутив его и удерживая силой, они отобрали у него обе камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и вынесли всю технику из кабинета на час.

Руководитель программы расследований Схемы Наталья Седлецкая рассказала, что все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете председателя правления банка в его присутствии.

Кроме самого Мецгера, там присутствовали директор департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимир Пикалов, охранник и еще один работник банка по имени Игорь, который применил физическую силу к оператору.

По ее словам, сотрудники, угрожая, запрещали снимать все происходящее на телефон, осматривали одежду оператора на предмет наличия других записывающих устройств и давили на съемочную группу.

Оператору и журналисту физически препятствовали покидать помещение. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения было удалено.

Журналисты обратилась к техническим специалистам с просьбой попытаться восстановить видеозапись, и им это удалось.

На восстановленном фрагменте есть вся запись инцидента: вопросы журналиста, нападение на оператора, указания забрать камеру и то, как технику выносят из кабинета.

Позиция Укрэксимбанка

На следующий день после инцидента пресс-служба банка обнародовала официальный комментарий. В нем отмечают, что информация, которую хотел узнать журналист, якобы является банковской тайной. Поэтому пресс-служба банка была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью.

Также в Укрэксимбанке заявили, что дальнейший разговор происходил якобы в формате off the record (не под запись). Поэтому журналисту предложили подготовить перечень вопросов и направить запрос для получения развернутых ответов.

Кроме того, в банке утверждают, что после этого журналист с оператором без всякого препятствия покинули помещение банка со всей записывающей и осветительной техникой. А журналиста обвиняют в противоправном завладении информацией с ограниченным доступом и нарушении Кодекса этики. Хотя на восстановленном видео видно, что это не так.

Руководитель проекта Наталья Седлецкая прокомментировала такое заявление и напомнила, что когда редакция письменно просит об интервью за три недели до эфира, а затем в определенный день и время приходят журналист и оператор с двумя камерами — это разговор on the record.

Поэтому даже если вопросы не нравятся спикеру — это не значит, что журналисты должны немедленно прекратить запись.

Журналист не получил ответов на общественно важные вопросы по существу своего расследования, которые напрямую касаются работы банка, поэтому продолжал задавать их, а оператор продолжал съемку. Предварительно журналист не соглашался на условия off the record.

Что говорят в Наблюдательном совете банка

Наблюдательный совет Укрэксимбанка начал проверку всех обстоятельств конфликта. Он обеспокоен обвинениями в препятствовании журналистской деятельности.

— Наблюдательный совет банка обеспокоен и озабочен обвинениями против банка в препятствовании журналистской деятельности. В соответствии с существующей в банке политикой, мы уже начали проверку обстоятельств и принимаем все меры для всесторонней и объективной оценки ситуации. Наблюдательный совет беспрекословно поддерживает независимость средств массовой информации и в дальнейшем будет способствовать внедрению политики медийной открытости банка с соблюдением самых высоких этических стандартов, — отметили в пресс-службе.

Отстранение Мецгера

Через два дня после инцидента, когда дело получило широкую огласку, председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия, пока будет длиться расследование.

Он отметил, что полностью осознает свою ответственность. Также Мецгер добавил, что его чрезмерная эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания.

После соответствующего заявления Евгения Мецгера отстранили от должности. На его место Наблюдательный совет временно назначил члена правления Сергея Ермакова, который будет исполнять обязанности председателя правления.

До этого он был директором департамента планирования, вице-президентом Альфа-Банка, директором по стратегии, членом правления Укрсоцбанка и заместителем председателя правления Таскомбанка.

Евгений Мецгер

Что говорит сам Мецгер

После отстранения от должности на период проведения расследования Евгений Мецгер обратился к представителям СМИ. Он извинился перед журналистом-расследователем Кириллом Овсяным и оператором Александром Мазуром.

Мецгер признал, что его поведение нанесло большой ущерб имиджу банка и престижу профессии банкира как таковой. Поэтому он также извинился перед своими коллегами.

— События, произошедшие в моем рабочем кабинете 4 октября и опубликованные изданием Схемы, с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня. Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Стресс и нагрузки этому не оправдание, — написал он в Facebook.

Позиция Офиса президента

В Офисе президента убеждены, что логичным является решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка Евгения Мецгера, чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки.

— Модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость, — отметил советник руководителя Офиса Михаил Подоляк.

Реакция министра финансов

Прокомментировал ситуацию и министр финансов Сергей Марченко. По его мнению, руководство государственного Укрэксимбанка должно было сделать все для того, чтобы не допустить даже теоретического конфликта с журналистами.

— Я считаю, что любые конфликты с журналистами недопустимы. Очевидно и понятно, что журналисты имеют право и должны задавать любые вопросы, а все представители государства обязаны и должны отвечать на них, — объяснил он.

Также он добавил, что сейчас нужно сделать все для того, чтобы выход из конфликта был найден справедливый и с полным уважением к ценностям свободы слова.

Реакция правоохранителей

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что полиция уже приобщила к материалам расследования видео из кабинета председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера с нападением на журналистов и препятствованием их деятельности.

Он заверил, что в ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, которую также приобщат к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направят на экспертизу. По мнению главы МВД, расследование дела не отнимет много времени.

Со своей стороны генеральный прокурор Ирина Венедиктова добавила, что ответственным за нападение на журналистов-расследователей программы Схемы: коррупция в деталях будет сообщено о подозрении.

Она заверила, что безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка, никто не будет покрывать. По ее словам, прокуроры и полицейские активно работают над расследованием нападения. Поэтому сложение полномочий Евгением Мецгером сути дела не изменит.

По какой статье возбуждено дело

После обращения журналистов в полицию дело сначала было возбуждено по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса — незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

Она предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн, поскольку необлагаемый минимум составляет 17 грн, — Ред.) или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

Но 6 октября в МВД сообщили, что дело переквалифицировали. Теперь оно возбуждено по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса — влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью, если такие действия были совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4 — 8,5 тыс. грн) или ограничение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового.

Фото: Евгений Мецгер, Укрэксимбанк