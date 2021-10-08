У справі про напад на журналістів в Укрексімбанку оголошено третю підозру

Столична прокуратура 8 жовтня оголосила підозру третьому фігуранту справи про напад на журналістів програми Схеми в Укрексімбанку – це працівник охорони банку.

Йому інкримінують ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 ККУ – Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Також нову підозру оголошено ще двом співробітникам Укрексімбанку. Йдеться також про дві статті Кримінального кодексу України – ч. 1, 3 ст. 171 та 2 ст. 146, тобто перешкоджання діяльності журналістів та незаконне позбавлення волі.

Ввечері 4 жовтня на журналістів програми Схеми скоїли напад у державному Укрексімбанку. Це сталося під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером у його кабінеті.

Йому не сподобалося одне з питань, тому наказав охороні забрати камери та вилучити з них касети.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора. Скрутивши його, вони відібрали у нього обидві камери та картки, на які здійснювався запис, та винесли усю техніку з кабінету на годину.

Весь цей час знімальна група залишалася заблокованою в кабінеті голови правління банку. З ними були сам Мецгер, директор департаменту інформаційної політики Укрексімбанку Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора.