На днях общество потряс скандал вокруг государственного Укрэксимбанка: на журналистов-расследователей программы Схемы: коррупция в деталях было совершено нападение прямо во время интервью с главой финучреждения Евгением Мецгером в его кабинете.

Инцидент произошел 4 октября. Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста (относительно выдачи кредита), который касался будущего расследования.

После этого глава правления банка приказал охране убрать камеры. В то же время сотрудники банка применили физическую силу к оператору Схем, изъяли технику и пытались удалить видеозапись.

В среду, 6 октября, эта история получила продолжение: реакцию со стороны Офиса президента и отстранение Евгения Мецгера.

Правоохранители расследуют это дело по части 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3,4-8,5 тыс. грн) или ограничение свободы до пяти лет.

В связи с последними событиями Факты ICTV пообщались с инвестиционным аналитиком Сергеем Фурсой и собрали информацию об Укрэксимбанке и сфере его деятельности.

Что известно об Укрэксимбанке?

Укрэксимбанк (полное название – Государственный экспортно-импортный банк Украины) является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета министров.

Банк был создан 3 января 1992 года указом президента Украины. В том же месяце новосозданное финучреждение получило свою первую лицензию от Национального банка Украины.

Структура Укрэксимбанка в Украине состоит из главного банка, 22 филиалов и 29 отделений.

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV инвестиционный аналитик Сергей Фурса, первоначальной функцией Укрэксимбанка были именно экспортно-импортные операции.

Однако со временем финучреждение превратилось в универсальный банк. И сейчас он охватывает многие сферы деятельности, в том числе обслуживание физических лиц.

– Базово это банк, который действительно должен использоваться при экспортно-импортных операциях: когда государство, например, подписывает оружейные контракты и так далее. Но, к сожалению, за много лет он превратился в универсальный банк, который активно кредитовал и промышленность, активно кредитовал то, чем этот банк не должен заниматься. Сейчас он работает как универсальный банк, — отметил Фурса.

Он уточнил, что Укрэксимбанк, например, сейчас активно кредитует инициированную президентом Владимиром Зеленским программу Большое строительство.

– Мы видели, что это банк, который активно работает по кредитованию Укравтодора, то есть по кредитованию Большого строительства, — рассказал Фурса.

На официальном сайте банка сейчас также указано, что это “универсальное финансовое учреждение”, которое ориентируется как на обслуживание крупных и средних предприятий (из разных отраслей экономики), так и физических лиц.

Последним предлагают открывать депозиты, различные платежные карточки (например, электронный студенческий билет, пенсионные и социальные карточки, карточку моряка), пользоваться мобильным банкингом и тому подобное.

– Миссия банка – финансирование инвестиционных проектов (государственных и частных).., предприятий-производителей экспортоориентированной и импортозамещающей продукции, привлечение внешних кредитных ресурсов для улучшения эффективности экономики Украины.., обслуживание внешнеэкономических операций клиентов, выполнение функций финансового агента правительства Украины по международному кредитованию, — говорится в описании на сайте финучреждения.

Также указано, что банк входит в систему SWIFT (международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей).

Что известно о финансовом состоянии и проблемах банка?

Укрэксимбанк стал самым убыточным украинским банком по итогам 2020 года (по данным Национального банка Украины). Ущерб финучреждения тогда достиг почти 5,6 млрд грн.

Сам глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер в нескольких интервью (в том числе и недавних) признавал финансовые проблемы.

Например, в апреле прошлого года он рассказывал, что у банка есть достаточно большой проблемный кредитный портфель. На тот момент общий объем NPL (неработающих кредитов. — Ред.) банка превышал 70 млрд грн.

– Эти проблемы накапливались не один год. Есть как объективные факторы его (проблемного кредитного портфеля. — Ред.) формирования – АТО, девальвация, политический фактор, сейчас пандемия. Так и, вероятно, человеческий фактор, который мы можем мягко охарактеризовать как отсутствие качественного корпоративного управления… Список наших проблемных заемщиков – это чуть ли не весь украинский бомонд, — рассказывал Мецгер.

В прошлом году Кабинет министров даже решил докапитализировать государственный Укрэксимбанк на 6,8 млрд грн. И это произошло не впервые за последние годы: например, в 2016 году банк докапитализировали на 9,3 млрд грн, а в 2017-м – на 7,7 млрд грн.

Кроме того, в декабре 2020 года правительство одобрило стратегию развития Укрэксимбанка до 2024 года. Она предусматривает, что финучреждение пройдет через комплексную трансформацию. Должно быть уменьшено количество отделений, недвижимость, численность персонала.

Также в стратегии отмечалось, что должна уменьшиться задолженность государства и государственных предприятий перед банком (с 62 до 53 млрд грн).

Недавно в одном из интервью Мецгер сообщил, что 2020 год для банка мог вообще завершиться с результатом “минус” 10-12 млрд грн. В этом году в финучреждении планируют прибыль в размере минимум 1,6 млрд грн.

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV Сергей Фурса, проблемы у Укрэксимбанка продолжаются уже не один год, возникли еще во времена президентства Виктора Януковича, и до сих пор до конца не решены. Так, банк еще не списал полностью всю ту задолженность, которая у него сформировалась в предыдущие годы.

– Что касается финансового состояния Укрэксимбанка, оно сейчас не вызывает больших вопросов. То есть никто не говорит, что Укрэксимбанк приближается к какому-то банкротству или имеет большие финансовые проблемы. Однако среди всех государственных банков Укрэксимбанк выглядит хуже всего. Очень много проблем до сих пор тянется, которые были еще до Майдана. И так или иначе полностью все убытки еще не списаны. Причина заключается в том, что большинство государственных банков обычно использовались как кормушка. То есть политики кредитовали бизнес, который хотели, через государственные банки, — рассказал Фурса.

По словам инвестиционного аналитика, в целом влияние политиков на государственные банки – негативное явление, которое требует комплексного решения и реформы корпоративного управления.

– Влияние политиков на государственные банки остается губительным. По крайней мере в Укрэксимбанке мы видим, что это тот банк, который очень активно используется при кредитовании Большого строительства. Это тот банк, где президент может позволить себе позвонить председателю правления (Евгению Мецгеру. — Ред.), чтобы что-то у него просить сделать по кредитам (речь идет о ситуации, которая произошла в июне 2020 года. — Ред.). Поэтому это большая проблема. В целом это системная проблема, и она требует системного решения, то есть продолжения реформы корпоративного управления и приватизации государственных банков, — подчеркнул Фурса.

Комментируя нынешнюю ситуацию с Евгением Мецгером и нападением на журналистов, он отметил, что это свидетельствует о необходимости смены менеджмента.

– Тот конфликт, который спровоцировал господин Мецгер, заставляет говорить, что ситуация с менеджментом там очень плохая. И управление банком должно быть изменено – это просто беспрекословно, — убежден Фурса.

Источник: Укрэксимбанк, Министерство финансов, Интерфакс-Украина, Украинский капитал, Укринформ