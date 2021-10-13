Контрабанда сигарет – как наказали украинца на границе (фото)

Ночью 13 октября в пункте пропуска Дьяково на украинско-румынской границе пограничники мукачевского отряда изъяли у 50-летнего украинца микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 1996 года выпуска.
Транспортного средства гражданина Украины лишили из-за попытки незаконно переместить через границу сигареты на сумму около 95 тыс. грн.
На товар пограничники и таможенники наткнулись, заметив при осмотре нетипичные изменения в конструктивных частях автомобиля.
Поэтому транспортное средство направили на детальную проверку.
Выяснилось, что мужчина сделал в потолке и боковых стенках салона микроавтобуса тайники для табака. Туда ему удалось сложить 1 734 пачки сигарет.
В конце концов пограничный наряд, оценив Mercedes украинца в 187, 5 тыс. грн, изъял транспортное средство.
Почти месяц назад 22-летнего жителя Волынской области оштрафовали на 85 тыс. грн за контрабанду 340 тыс. пачек сигарет. Товар на сумму 10 млн грн изъяли в установленном законом порядке.
Табачные изделия под видом сельди водитель перевозил в почти 700 ящиках через пункт пропуска Дольск, что на белорусско-украинской границе, еще в прошлом году в ноябре.
Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница