Контрабанда сигарет – як покарали українця на кордоні (фото)

Уночі 13 жовтня в пункті пропуску Дякове на українсько-румунському кордоні прикордонники мукачівського загону вилучили в 50-річного українця мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 1996 року випуску.

Транспортного засобу громадянина України позбавили через спробу незаконно перемістити через кордон сигарети на суму близько 95 тис. грн.

На товар прикордонники та митники натрапили, помітивши під час огляду нетипові зміни в конструктивних частинах автомобіля.

Через це транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку.

З’ясувалося, що чоловік зробив у стелі та бокових стінках салону мікроавтобуса сховки для тютюну. Туди йому вдалося скласти 1 734 пачки сигарет.

У чоловіка на українсько-румунському кордоні забрали мікроавтобус / 8 фотографий

Зрештою прикордонний наряд, оцінивши Mercedes українця в 187, 5 тис. грн, вилучив транспортний засіб.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України – Західний кордон