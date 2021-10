В Бейруте (Ливан) возле Дворца правосудия неизвестные открыли огонь во время митинга. В результате стрельбы пять человек погибли, еще 30 получили ранения.

По словам врачей, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, раненые продолжают поступать в больницы.

Участники акции протеста вышли на митинг, поскольку недовольны тем, как ведется расследование взрыва в городском порту Бейрута, который прогремел в прошлом году.

VIDEO: ???????? Gunshots are heard in #Beirut as members of the Lebanese army mobilise in the streets of the capital after clashes erupted following protests against the judge investigating Beirut blast, killing three and injuring 20 pic.twitter.com/q91OsaZt23

— AFP News Agency (@AFP) October 14, 2021