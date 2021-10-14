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Вікторія Гірко |

На митинге в Бейруте устроили стрельбу: десятки человек ранены, есть погибшие

На митинге в Бейруте устроили стрельбу: десятки человек ранены, есть погибшие

В Бейруте (Ливан) возле Дворца правосудия неизвестные открыли огонь во время митинга. В результате стрельбы пять человек погибли, еще 30 получили ранения.

По словам врачей, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, раненые продолжают поступать в больницы.

Участники акции протеста вышли на митинг, поскольку недовольны тем, как ведется расследование взрыва в городском порту Бейрута, который прогремел в прошлом году.

СМИ сообщают, что акцию протеста организовали радикальные шиитские движения Хезболла и Амаль. Они хотят, чтобы судья Тарек Битар, который ведет дело о взрыве, был отстранен от расследования взрыва в порту.

Все потому, что Тарек Битар добивается судебного преследования высокопоставленных чиновников, которых поддерживают обе радикальные группировки.

Так, на этой неделе судья выдал ордер на арест одного из высокопоставленных чиновников движения Амаль и бывшего министра финансов.

С момента своего назначения Тарек Битар добивался допроса чиновников и сотрудников служб безопасности в рамках расследования взрыва в Бейруте. Он является вторым судебным следователем, который возглавляет расследование.

Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, который было слышно в пределах нескольких километров. Быстро выяснилось, что он произошел на одном из кораблей в порту города.

Взрыв в Бейруте был настолько сильным, что повредил корабли и дома рядом с портом. Жертвами разрушительного взрыва стали более 200 человек, еще около 5 тыс. человек были ранены.

Причиной взрыва стали 2 750 тонн селитры, которые шесть лет хранили в порту Бейрута без соблюдения мер безопасности. Именно поэтому люди обвиняют в произошедшем коррупцию и халатность власти.

Источники: AP, CNN

Фото: Depositphotos

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