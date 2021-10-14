В Бейруте (Ливан) возле Дворца правосудия неизвестные открыли огонь во время митинга. В результате стрельбы пять человек погибли, еще 30 получили ранения.

По словам врачей, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии, раненые продолжают поступать в больницы.

Участники акции протеста вышли на митинг, поскольку недовольны тем, как ведется расследование взрыва в городском порту Бейрута, который прогремел в прошлом году.

VIDEO: ???????? Gunshots are heard in #Beirut as members of the Lebanese army mobilise in the streets of the capital after clashes erupted following protests against the judge investigating Beirut blast, killing three and injuring 20 pic.twitter.com/q91OsaZt23 — AFP News Agency (@AFP) October 14, 2021

СМИ сообщают, что акцию протеста организовали радикальные шиитские движения Хезболла и Амаль. Они хотят, чтобы судья Тарек Битар, который ведет дело о взрыве, был отстранен от расследования взрыва в порту.

Все потому, что Тарек Битар добивается судебного преследования высокопоставленных чиновников, которых поддерживают обе радикальные группировки.

Так, на этой неделе судья выдал ордер на арест одного из высокопоставленных чиновников движения Амаль и бывшего министра финансов.

С момента своего назначения Тарек Битар добивался допроса чиновников и сотрудников служб безопасности в рамках расследования взрыва в Бейруте. Он является вторым судебным следователем, который возглавляет расследование.

Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремел взрыв, который было слышно в пределах нескольких километров. Быстро выяснилось, что он произошел на одном из кораблей в порту города.

Взрыв в Бейруте был настолько сильным, что повредил корабли и дома рядом с портом. Жертвами разрушительного взрыва стали более 200 человек, еще около 5 тыс. человек были ранены.

Причиной взрыва стали 2 750 тонн селитры, которые шесть лет хранили в порту Бейрута без соблюдения мер безопасности. Именно поэтому люди обвиняют в произошедшем коррупцию и халатность власти.