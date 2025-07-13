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Виктория Яснопольская, журналист
2 мин.

Партизан уничтожил авто подразделения Ахмат в Мариуполе: детали диверсии

АТЕШ підпалили авто Ахмата
Фото: Pixabay

Агент партизанского движения АТЕШ уничтожил автомобиль представителей подразделения Ахмат во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области.

Уничтожение автомобиля Ахмата в Мариуполе: что известно

Как сообщили в своем Telegram-канале партизаны АТЕШ, их агент провел успешную диверсию и уничтожил автомобиль военнослужащих подразделения Ахмат в Мариуполе.

— Операция проходила ночью, и наш агент успешно скрылся, пока приезжие гастролеры спали в чужом доме, — говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля агентам АТЕШ удалось вывести из строя релейный шкаф на железнодорожном участке вблизи населенного пункта Уварово.

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Именно этот отрезок имеет критическое значение для логистики российских войск, ведь по ним транспортируют технику, горючее и личный состав с территории России через Керченский мост.

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, местные жители Мариуполя не могут добиться обещанного компенсационного жилья вместо уничтоженного войной даже через суд.

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релейна шафа

Источник: АТЕШ

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