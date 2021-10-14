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Вікторія Гірко |

На мітингу в Бейруті влаштували стрілянину: десятки людей поранено, є загиблі

На мітингу в Бейруті влаштували стрілянину: десятки людей поранено, є загиблі

У Бейруті (Ліван) невідомі відкрили вогонь під час мітингу. Внаслідок стрілянини п’ятеро людей загинули, ще 30 дістали поранення.

За словами лікарів, деякі постраждалі перебувають у критичному стані, поранені продовжують надходити в лікарні.

Учасники акції протесту вийшли на мітинг, оскільки незадоволені тим, як ведеться розслідування вибуху в міському порту Бейрута, який прогримів минулого року.

ЗМІ повідомляють, що акцію протесту організували радикальні шиїтські рухи Хезболла і Амаль. Вони хочуть, щоб головний слідчий, суддя Тарек Бітар, був відсторонений від розслідування вибуху в порту.

Доповнюється…

Джерела: AP, CNN

Фото: Depositphotos

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