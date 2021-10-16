На трасі Будзехув-Ясень у Польщі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок автокатастрофи загинула 19-річна українка.

Трагічна аварія сталася у ніч на суботу, 16 жовтня. За даними польської поліції, за кермом автомобіля Nissan перебував 31-річний громадянин України.

За словами прес-секретаря поліції міста Жари Анети Берестецької, з невідомих причин транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, в’їхав у канаву та перекинувся.

19-річну українку намагалися реанімувати, але медичні працівники констатували смерть дівчини. Крім неї, у машині перебувало декілька людей, ніхто з них серйозно не постраждав.

Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини та можливі причини смертельної автокатастрофи.

Мікроавтобус з українцями

Нещодавно у Польщі сталася ДТП з українцями. Мікроавтобус, у салоні якого перебувало вісім громадян, в’їхав у вантажівку з причепом.

Унаслідок аварії постраждали п’ятеро українців, яких госпіталізували до місцевої медичної установи.

Джерело: Gazeta Lubuska