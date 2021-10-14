ДТП в Польше с украинцами: микроавтобус въехал в грузовик, есть пострадавшие (ФОТО)

В Польше 14 октября около 7.15 на автомагистрали А4 в Магнушовице Опольского воеводства в ДТП попал микроавтобус, в котором находилось восемь украинцев. Он въехал в грузовик с прицепом.

Оба транспортных средства двигались по одной полосе.

В результате аварии пострадали пятеро граждан Украины, они госпитализированы в местную больницу.

— Восемь человек ехали на микроавтобусе. Они граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу, — сообщила пресс-секретарь муниципального управления полиции в Ополе Агнешка Нерыхла.

Из-за ДТП правая полоса трассы временно была перекрыта, транспорт двигался только по левой.

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик — пятеро пострадавших / 3 фотографии

Источник: NTO.pl

Фото: NTO.pl