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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик — пятеро пострадавших

ДТП у Польщі з українцями

В Польше 14 октября около 7.15 на автомагистрали А4 в Магнушовице Опольского воеводства в ДТП попал микроавтобус, в котором находилось восемь украинцев. Он въехал в грузовик с прицепом.

Оба транспортных средства двигались по одной полосе.

В результате аварии пострадали пятеро граждан Украины, они госпитализированы в местную больницу.

— Восемь человек ехали на микроавтобусе. Они граждане Украины. Пятеро из них были доставлены в больницу, — сообщила пресс-секретарь муниципального управления полиции в Ополе Агнешка Нерыхла.

Из-за ДТП правая полоса трассы временно была перекрыта, транспорт двигался только по левой.

ДТП в Польше с украинцами: микроавтобус въехал в грузовик, есть пострадавшие (ФОТО)
ДТП у Польщі з українцями
ДТП у Польщі з українцями
ДТП в Польше с украинцами: микроавтобус въехал в грузовик, есть пострадавшие (ФОТО)
ДТП у Польщі з українцями
ДТП у Польщі з українцями
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик — пятеро пострадавших / 3 фотографии
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Источник: NTO.pl

Фото: NTO.pl

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