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Юлія Захарченко |

ДТП в Польше: погибли два украинца, еще один — в тяжелом состоянии

ДТП

На территории города Катовице в Польше произошли две автокатастрофы, в результате которых погибли два украинца, еще один — в тяжелом состоянии.

Одно ДТП произошло вечером 6 октября, а второе — утром 7 октября. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции города Катовице Агнешка Жилка.

По ее словам, в первой автокатастрофе погибли двое граждан Украины в возрасте 21 и 22 лет, которые направлялись по автодороге на машине Opel Astra.

Однако внезапно транспортное средство съехало с трассы, авто перевернулось и столкнулось с деревом. Украинцы погибли на месте ДТП от травм.

Вторая авария произошла в одном из тоннелей в городе Катовице. 43-летний украинец, который находился за рулем грузового автомобиля, съехал с дороги и врезался в защитный экран вдоль дороги.

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Грузовик повредил систему управления, которая обеспечивает подачу электроэнергии и вентиляцию тоннелей. Водителя в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Пострадавший украинец работает в одной из польских транспортных компаний. Кроме него, никто в ДТП не пострадал.

Местная полиция начала следствие, в рамках которого узнают больше деталей о двух автокатастрофах. Правоохранители рассматривают все возможные причины ДТП, среди которых — превышение скорости.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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