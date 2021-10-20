Масштабное ДТП на трассе Киев-Одесса: новые подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские задержали в Одесской области виновника масштабного ДТП, в котором погибли три человека, еще 12 — травмировались. Им оказался 32-летний водитель грузовика.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь в сторону Одессы, из-за густого тумана столкнулся с тягачом DAF, который ехал впереди в попутном направлении. После столкновения оба транспортных средства остановились на проезжей части.
Впоследствии к ним подъехали автомобиль ВАЗ и микроавтобус с пассажирами. Водители этих транспортных средств, увидев аварию, также остановились на проезжей части.
В то же время в этом направлении двигался еще один автопоезд DAF. И именно водитель этого транспорта столкнулся с другими четырьмя автомобилями. В результате чего машины загорелись.
В масштабной ДТП погибли три человека — 36-летняя пассажирка Volkswagen, 30-летний водитель первого грузовика. Личность третьего погибшего устанавливается.
Также в больницу с различными травмами доставили еще 12 человек. Среди них несовершеннолетние дети 15 и 16 лет.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
32-летнего водителя грузовика DAF, который допустил второе столкновение, задержали. Следственные действия продолжаются.
Авария произошла сегодня около 5.00 на 313 км трассы Киев — Одесса возле села Любашевка. Тогда же в сторону Одессы объезд осуществлялся Старокиевской трассой.
Полиция советовала водителям воздержаться от поездок мимо места, где произошло ДТП, или же выбирать альтернативный путь.
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