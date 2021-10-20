Вранці 20 жовтня на 313 км траси Київ-Одеса сталася аварія. Біля села Любашівка Подільського району Одеської області зіткнулося аж п’ять автомобілів – три легкові та дві вантажні. Інцидент стався близько 5.00.

Внаслідок аварії на трасі Київ-Одеса загинуло троє людей. Також є травмовані внаслідок ДТП, наразі їм надають допомогу медики.

Обставини смертельної аварії з’ясовують правоохоронці. Наразі у бік Одеси об’їзд здійснюється Старокиївською трасою.

Поліція просить водіїв утриматися від поїздок місцем, де трапилася аварія, або ж обрати альтернативний шлях.

Нещодавно смертельна аварія сталася у Закарпатській області. Там легковий автомобіль марки Renault врізався в евакуатор.

Іномарка спалахнула – троє пасажирів та водій загинули. Водія евакуатора доправили до лікарні. Подробиці аварії на Закарпатті – у матеріалі.

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