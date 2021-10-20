Масштабна ДТП на трасі Київ-Одеса: нові подробиці (ФОТО, ВІДЕО)

Поліцейські затримали в Одеській області винуватця масштабної ДТП, в якій загинуло троє людей, ще 12 – травмувались. Ним виявився 32-річний водій вантажівки.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись у бік Одеси, через густий туман зіткнувся з тягачем DAF, який їхав попереду у попутному напрямку. Після зіткнення обидва транспортні засоби зупинилися на проїжджій частині.

Загинуло троє людей, ще 12 – травмовано: подробиці масштабної ДТП під Одесою / 3 фотографии

Згодом до них під’їхали автомобіль ВАЗ і мікроавтобус з пасажирами. Водії цих транспортів, побачивши аварію, також зупинилися на проїжджій частині.

Водночас у цьому напрямку рухався ще один автопоїзд DAF. І саме водій цього транспорту зіткнувся з іншими чотирма автомобілями. Внаслідок чого машини загорілись.

В масштабній ДТП загинули троє людей – 36-річна пасажирка Volkswagen, 30-річний водій першої вантажівки. Особа третього загиблого наразі встановлюється.

Також до лікарні з різними травмами доставили ще 12 осіб. Серед них неповнолітні діти віком 15 і 16 років.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

32-річного водія вантажівки DAF, який допустив друге зіткнення, затримали. Слідчі дії тривають.

Аварія сталася сьогодні близько 5.00 на 313 км траси Київ – Одеса біля села Любашівка. Тоді ж у бік Одеси об’їзд здійснювався Старокиївською трасою.

Поліція радила водіям утриматися від поїздок повз місце, де трапилася ДТП, або ж обирати альтернативний шлях.

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