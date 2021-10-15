На Закарпатті авто врізалося в евакуатор і спалахнуло: чотири людини загинули

У п’ятницю, 15 жовтня, в Закарпатській області у селі Великі Лучки сталася ДТП з летальним кінцем. Аварія трапилася о 4.12 за київським часом.

Слідчі попередньо встановили, що автомобіль Renault зіткнувся з евакуатором, який саме чіпляв автівку, що кількома годинами раніше в’їхала на цьому ж місці в електроопору.

Внаслідок зіткнення Renault охопило вогнем. Для ліквідації пожежі залучалися співробітники ДСНС.

Троє пасажирів легковика не вижили, також помер водій Renault. Водія евакуатора доставили до лікарні каретою швидкої допомоги.

Наразі на місці події тривають слідчі дії, встановлюються особи загиблих.

У поліції повідомили, що на ділянці у селі Великі Лучки можливе ускладнення дорожнього руху.