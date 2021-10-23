Вночі 22 жовтня у Києві чоловік кинув коктейль Молотова у двір будинку заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви. На щастя, ніхто не постраждав, а нападника швидко затримала поліція.

Сталося це у приватному секторі у Дарницькому районі. Місцевих мешканців розбудив яскравий спалах – щось горіло на території найбільшого маєтку.

Вогонь загасили ще до приїзду рятувальників, а згодом з’ясувалося, що пожежа не випадкова.

Пляшок із запальною сумішшю було насправді три. Одну нападник закинув на другий поверх, а другу – на подвір’я.

Перед цим чоловік обмалював ворота гаража лайкою. Ймовірно, це помітили господарі і викликали поліцію.

Коли він збирався кидати третю пляшку, його затримали правоохоронці.

Речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс розповіла, що затриманим виявився 25-річний чоловік без постійної роботи та місця проживання. Родом із Черкаської області. Про мотиви замовника він нічого не знає, як і те, кому належить будинок, який він намагався спалити.

Каже, що шукав роботу та помітив у мережі дуже привабливе оголошення – обіцяли $4 тис. Що і як робити – замовник надсилав йому вказівки через інтернет. Але винагороду мав отримати тільки після того, як про атаку на будинок Жовкви почнуть писати журналісти.

Жінка, яку покликали понятою, коли обстежували місце злочину, розповіла, що у палія був спільник, якого також затримали. Каже, що його слід взяв пес.

Сам Жовква на дзвінки не відповідає, проте на зухвалу атаку відреагували на Банковій і заявили, що сподіваються на швидке встановлення замовників.