Под Кривым Рогом в смертельную аварию попали сразу пять авто — из-за того, что водитель одной из машин, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу.

В результате – один погибший и разбитые автомобили.

— Водитель Москвича, возвращаясь на главную дорогу, не пропустил Audi, в результате чего иномарка вылетает на встречную полосу и таранит еще три автомобиля. Больше всего досталось Chevrolet, который смяло, как старую жестянку, — передает корреспондент с места происшествия.

Водителя зажало в груде металла, от полученных травм он умер без всякого шанса на спасение.

Свидетели признались: то, что другие водители и пассажиры остались почти невредимыми в этой масштабной аварии, можно считать чудом.

Пока причины и обстоятельства ДТП выясняет полиция.

17 октября во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС Украины, информация об аварии поступила к спасателям в 07.45.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Львов — Тернополь, в селе Ясеновцы Золочевского района. По данным спасателей, водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с грузовиком DAF.