Під Кривим Рогом у смертельну аварію потрапили одразу п’ять авто – через те, що водій однієї з машин, повертаючи на головну дорогу, не надав перевагу у русі.

У підсумку – один загиблий і розтрощені автівки.

– Водій Москвича, повертаючи на головну дорогу, не надає перевагу у русі Audi, внаслідок чого іномарка вилітає на зустрічну смугу і таранить ще три автівки. Найбільше дісталося Chevrolet, який зім’яло, наче стару бляшанку, – передає кореспондент з місця події.

Водія затиснуло у купі металу, від отриманих травм він помер без жодного шансу на порятунок.

Свідки зізнаються: те, що інші водії та пасажири лишилися майже неушкодженими в цій масштабній аварії, можна вважати дивом.

Наразі причини і обставини автотрощі з’ясовує поліція.

17 жовтня у Львівській області сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та легкового автомобіля.

Як поінформували в обласному управлінні ДСНС України, інформація про аварію надійшла до рятувальників о 07.45.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Львів – Тернопіль, у селі Ясенівці Золочівського району. За даними рятувальників, водій автомобіля Lada Priora не впорався із керуванням та зіткнувся із вантажівкою DAF.