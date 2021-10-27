Вечером 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. В результате столкновения двух авто погиб один водитель, трое пассажиров и водитель другого транспортного средства получили травмы.

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в результате ДТП в Харькове. Трое пострадавших пассажиров находятся в больнице. Об этом на брифинге сообщили в Харьковском городском совете.

У 19-летнего юноши — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы, вывих левого плеча, ушибы туловища.

У 16-летней девушки — закрытый перелом левого бедра, ушибы мягких тканей головы и туловища. Состояние пострадавшей – стабильное.

У второго 19-летнего пассажира также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы и шеи, закрытый перелом ключицы слева. Молодой человек в стабильном состоянии.

16-летний водитель сильно не пострадал. Ему оказали помощь в больнице, и он ушел.

– Водитель 16-лет отроду сильно не пострадал. Ему оказали помощь амбулаторно и он ушел из больницы, – заявила Светлана Горбунова-Рубан, заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения.

ДТП в Харькове произошло 26 октября – полиция получила сообщение о трагедии около 20.40.

Выяснилось, что 16-летний водитель Infinity проехал перекресток на красный свет и протаранил автомобиль Chevrolet.

58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Заместитель начальника Главного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж сообщил, что по предварительным данным, водитель Infinity двигался со скоростью 100 км/ч.

Сейчас его задержали, ему грозит заключение.

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