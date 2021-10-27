Увечері 26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. Внаслідок зіткнення двох авто загинув один водій, троє пасажирів та водій іншого транспортного засобу дістали травми.

Стали відомі подробиці про стан постраждалих внаслідок ДТП у Харкові. Троє постраждалих пасажирів наразі перебувають у лікарні. Про це під час брифінгу повідомили у Харківській міській раді.

У 19-річного юнака – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиті рани голови, вивих лівого плеча, забиття тулуба.

У 16-річної дівчини – закритий перелом лівого стегна, забиття м’яких тканин голови та тулуба. Стан постраждалої – стабільний.

У другого 19-річного пасажира також закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиті рани голови та шиї, закритий перелом ключиці зліва. Юнак у стабільному стані.

16-річний водій сильно не постраждав. Йому надали допомогу в лікарні і він пішов.

– Водій 16-рік зроду сильно не постраждав. Йому надали допомогу амбулаторно і він пішов з лікарні, – заявила Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

ДТП у Харкові сталася 26 жовтня – поліція отримала повідомлення про трагедію близько 20.40. З’ясувалося, що 16-річний водій Infinity проїхав перехрестя на червоне світло і протаранив автомобіль Chevrolet.

58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Заступник начальника Головного управління поліції Харківської області Сергій Чиж повідомив, що за попередніми даними, водій Infinity рухався зі швидкістю 100 км/год.

Наразі його затримали, йому загрожує ув’язнення.

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