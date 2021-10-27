Михаил Харьковский, отец 16-летнего Николая Харьковского, устроившего ДТП в Харькове, не уверен, что именно его сын был за рулем.

Он называет все происходящее спланированной акцией. По словам Михаила Харьковского, вся информация, появившаяся в информационном пространстве после ДТП в Харькове, направлена ​​на то, чтобы сделать из его сына преступника.

– Вы хотите заняться черным пиаром? Поймите меня правильно, просто как отца. Я сейчас не хочу говорить, потому что это может обернуться против моего сына. Вся информация, изложенная в информационной среде, направлена ​​на то, чтобы сделать из Коли преступника, — заявил он.

В то же время Михаил Харьковский добавил, что он не хочет оправдывать сына. Но, по его словам, возможно, и не Николай Харьковский был за рулем. Поскольку мужчина утверждает, что в салоне авто было три человека.

– В автомобиле было еще три человека, и один из них – за рулем. Мой сын с места происшествия никуда не делся. Может быть, и Николай, а может, и не он был за рулем. Сейчас меня переполняют эмоции, но я ни в коем случае не оправдываю никого. Совершено страшное преступление, не стало человека. Но почему ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое? Ничего не приходит в голову о том, что это все спланированная акция? У него (сына. – Ред.) пробита голова, в которой ужасная дыра. Я пытался оставить его в больнице неотложной помощи, но у меня ничего не получилось, – рассказал Михаил Харьковский.

Вечером 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП на перекрестке улиц Гагарина и Одесской. Столкнулись автомобили марки Infinity и Chevrolet – 58-летний водитель Chevrolet сразу погиб на месте.

Трое пассажиров Infinity получили травмы и находятся в реанимационном отделении больницы. Это двое парней 19 лет и 16-летняя девушка. Виновником смертельного ДТП на Одесской в ​​Харькове называют 16-летнего водителя Infinity.

Несовершеннолетний пытался проехать через перекресток на красный свет светофора. По предварительной информации, он ехал со скоростью более 100 км/ч.

Что известно о Николае Харьковском, которого называют виновником смертельного ДТП в Харькове, читайте в нашем материале.

Источник: Kharkiv Today