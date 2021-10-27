Михайло Харківський, батько 16-річного Миколи Харківського, який влаштував ДТП у Харкові, не впевнений, що саме його син був за кермом.
Він називає все, що відбувається, спланованою акцією. За словами Михайла Харківського, вся інформація, яка з’явилася в інформаційному просторі після ДТП у Харкові, спрямована на те, щоб зробити з його сина злочинця.
– Ви хочете зайнятися чорним піаром? Зрозумійте мене правильно, просто як батька. Я зараз не хочу говорити, бо це може обернутися проти мого сина. Уся інформація, викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця, – заявив він.
Водночас Михайло Харківський додав, що він не хоче виправдовувати сина. Але, за його словами, можливо, і не Микола Харківський був за кермом. Оскільки чоловік стверджує, що у салоні авто було троє людей.
– В автомобілі було ще три людини, і одна з них – за кермом. Мій син з місця події нікуди не подівся. Може бути і Микола, а може, і не він був за кермом. Зараз мене переповнюють емоції, але я в жодному разі не виправдовую нікого. Скоєно страшний злочин, не стало людини.
Але чому нічого доброго про людину не сказали, а сказали тільки одне погане? Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція? У нього (сина. – Ред.) пробита голова, в якій жахлива дірка. Я намагався залишити його в лікарні невідкладної допомоги, але у мене нічого не вийшло, – розповів Михайло Харківський.
Ввечері 26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. Зіткнулися автомобілі марки Infinity та Chevrolet – 58-річний водій Chevrolet одразу загинув на місці.
Троє пасажирів Infinity дістали травм і наразі перебувають у реанімаційному відділені лікарні. Це двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина. Винуватцем смертельної ДТП на Одеській у Харкові називають 16-річного водія Infinity.
Неповнолітній намагався проїхати через перехрестя на червоне світло світлофора. За попередньою інформацією, він їхав зі швидкістю понад 100 км/год.
Що відомо про Миколу Харківського, якого називають винуватцем смертельної ДТП у Харкові, читайте у нашому матеріалі.
Джерело: Kharkiv Today