Михайло Харківський, батько 16-річного Миколи Харківського, який влаштував ДТП у Харкові, не впевнений, що саме його син був за кермом.

Він називає все, що відбувається, спланованою акцією. За словами Михайла Харківського, вся інформація, яка з’явилася в інформаційному просторі після ДТП у Харкові, спрямована на те, щоб зробити з його сина злочинця.

– Ви хочете зайнятися чорним піаром? Зрозумійте мене правильно, просто як батька. Я зараз не хочу говорити, бо це може обернутися проти мого сина. Уся інформація, викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб зробити з Колі злочинця, – заявив він.

Водночас Михайло Харківський додав, що він не хоче виправдовувати сина. Але, за його словами, можливо, і не Микола Харківський був за кермом. Оскільки чоловік стверджує, що у салоні авто було троє людей.

– В автомобілі було ще три людини, і одна з них – за кермом. Мій син з місця події нікуди не подівся. Може бути і Микола, а може, і не він був за кермом. Зараз мене переповнюють емоції, але я в жодному разі не виправдовую нікого. Скоєно страшний злочин, не стало людини. Але чому нічого доброго про людину не сказали, а сказали тільки одне погане? Нічого не наводить на думку про те, що це все спланована акція? У нього (сина. – Ред.) пробита голова, в якій жахлива дірка. Я намагався залишити його в лікарні невідкладної допомоги, але у мене нічого не вийшло, – розповів Михайло Харківський.

Ввечері 26 жовтня у Харкові сталася смертельна ДТП на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. Зіткнулися автомобілі марки Infinity та Chevrolet – 58-річний водій Chevrolet одразу загинув на місці.

Троє пасажирів Infinity дістали травм і наразі перебувають у реанімаційному відділені лікарні. Це двоє хлопців 19 років та 16-річна дівчина. Винуватцем смертельної ДТП на Одеській у Харкові називають 16-річного водія Infinity.

Неповнолітній намагався проїхати через перехрестя на червоне світло світлофора. За попередньою інформацією, він їхав зі швидкістю понад 100 км/год.

Що відомо про Миколу Харківського, якого називають винуватцем смертельної ДТП у Харкові, читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Kharkiv Today