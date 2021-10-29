Двойное ДТП в Киеве – количество пострадавших (фото)

На Набережном шоссе в Киеве в направлении Подола с разницей в два часа произошло сразу два серьезных ДТП, есть четверо пострадавших.

По свидетельствам очевидцев, водители Audi и BMW играли в “шашки”. Впоследствии водитель Audi на немалой скорости догнал BMW, после чего обе машины оказались в отбойнике.

Машины получили серьезные повреждения. Люди чудом не травмировались.

Водители оформили ДТП по европротоколу.

За два часа на этом же месте столкнулись две легковушки Mercedes и автобус.

Mercedes, уходя в левую полосу, “подрезал” другой Mercedes. Тот не успел затормозить и протаранил его сзади.

После чего последний автомобиль отлетел в автобус, двигавшийся в средней полосе.

Четырех пассажиров общественного транспорта госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства на месте ДТП выясняла Нацполиция.

Двойное ДТП в Киеве: пострадали четверо пассажиров автобуса / 6 фотографий

Движение в направлении Подола было перекрыто около полутора часов, поскольку поврежденные машины перегородили три полосы.

Источник: Киев оперативный

Фото: Магнолия-ТВ