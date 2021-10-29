Подвійна ДТП у Києві – кількість постраждалих (фото)

На Набережному шосе в Києві, у напрямку Подолу, із різницею в дві години сталися одразу дві серйозні ДТП, є четверо постраждалих.
За свідченнями очевидців, водії Audi та BMW грали в “шашки”. Згодом водій Audi на чималій швидкості наздогнав BMW, після чого обидві машини опинилися у відбійнику.
Автівки отримали серйозні пошкодження. Люди дивом не травмувалися.
Водії оформили ДТП за європротоколом.
За дві години на цьому ж місці зіштовхнулися два легковики Mercedes та автобус.
Mercedes, перелаштовуючись у ліву смугу, “підрізав” інший Mercedes. Той не встиг загальмувати й протаранив його ззаду.
Після чого останній автомобіль відлетів в автобус, що рухався в середній смузі.
Чотирьох пасажирів громадського транспорту госпіталізували до лікарні.
Усі обставини на місці ДТП з’ясовувала Нацполіція.
Рух у напрямку Подолу був перекритий близько півтори години, оскільки побиті машини перегородили три смуги.
Джерело: Київ оперативний
Фото: Магнолія-ТВ