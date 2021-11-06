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Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Эпичная погоня: американские полицейские целый час пытались поймать свинью

Свиня

То ли уродливая собака, то ли чупакабра, по словам жителей города Пенсакола, что во Флориде, терроризировала их долгое время.

После жалоб людей на место происшествия прибыли полицейские.

Эпичная погоня: американские полицейские целый час пытались поймать свинью

Вызов обернулся самой интересной и динамичной погоней в их жизни.

Полицейских ждала не собака, а свинья, которая не собиралась уходить домой.

Животное наматывало круги по району и отказывалось сдаваться властям, даже когда те попытались наладить контакт с ней. Свинья оказалась удивительно прыткой и ловкой.

– Мы не выдаем ордеров на арест свиней. Я не знаю, почему она бежит и откуда взялась, — сказал в текстовом сообщении представитель полиции Майк Вуд.

Эпичная погоня: американские полицейские целый час пытались поймать свинью

Бегунья вырывалась из цепких рук полицейских, прошмыгивала у них между ног и вообще будто издевалась над неповоротливостью своих соперников. На ее задержание ушло больше часа.

Все это время погоню за свиньей снимал журналист Тони Гиберсон, чьи фото полиция и выложила у себя в соцсети, пошутив, что к ситуации идеально подошла бы музыка из Шоу Бенни Хилла.

Истоник: pnj.com

Фото: Pensacola Police Department

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