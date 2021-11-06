Эпичная погоня: американские полицейские целый час пытались поймать свинью

То ли уродливая собака, то ли чупакабра, по словам жителей города Пенсакола, что во Флориде, терроризировала их долгое время.
После жалоб людей на место происшествия прибыли полицейские.
Вызов обернулся самой интересной и динамичной погоней в их жизни.
If you know who owns this guy, please contact us so we can get him home. pic.twitter.com/UNe5iR3QKL
— Pensacola Police (@PensacolaPolice) November 2, 2021
Полицейских ждала не собака, а свинья, которая не собиралась уходить домой.
So this pig got out and had everybody ankles cracked. I’m screaming.
(Photos by Tony Giberson) pic.twitter.com/TwtFGDiVWV
— Corina Newsome, M.Sc. (@hood_naturalist) November 5, 2021
Животное наматывало круги по району и отказывалось сдаваться властям, даже когда те попытались наладить контакт с ней. Свинья оказалась удивительно прыткой и ловкой.
– Мы не выдаем ордеров на арест свиней. Я не знаю, почему она бежит и откуда взялась, — сказал в текстовом сообщении представитель полиции Майк Вуд.
Бегунья вырывалась из цепких рук полицейских, прошмыгивала у них между ног и вообще будто издевалась над неповоротливостью своих соперников. На ее задержание ушло больше часа.
Все это время погоню за свиньей снимал журналист Тони Гиберсон, чьи фото полиция и выложила у себя в соцсети, пошутив, что к ситуации идеально подошла бы музыка из Шоу Бенни Хилла.
Истоник: pnj.com