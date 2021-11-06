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Абрамова Юлія |

Епічна гонитва: американські поліцейські годину намагалися спіймати свиню

Свиня

Чи то потворний собака, чи то чупакабра, за словами жителів мста Пенсакола, що у Флориди, тероризував їх довгий час.

Після скарг людей на місце подій прибули поліцейські.

Епічна гонитва: американські поліцейські годину намагалися спіймати свиню

Виклик обернувся найцікавішою і найдинамічнішою гонитвою в їхньому житті.

На поліцейських чекав не собака, а свиня, що не збиралася йти додому.

Тварина навертала кола по району і відмовлялася здаватися владі, навіть коли ті спробували налагодити контакт. Свиня виявилася напрочуд прудкою і вправною.

– Ми не видаємо ордерів на арешт свиней. Я не знаю, чому вона біжить і звідки взялася, – сказав у текстовому повідомленні речник поліції Майк Вуд.

Епічна гонитва: американські поліцейські годину намагалися спіймати свиню

Втікачка ухилялася від чіпких рук поліцейських, пробігала у них між ніг і взагалі ніби знущалася з неповороткості своїх суперників. На її затримання пішло понад 60 хвилин.

Весь цей час погоню за участю свині знімав журналіст Тоні Гіберсон, чиї фото поліція і виклала у себе у соцмережі, пожартувавши, що до ситуації ідеально підійшла б музика із Шоу Бенні Хілла.

Джерело: pnj.com

Фото: Pensacola Police Department

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