Епічна гонитва: американські поліцейські годину намагалися спіймати свиню

Чи то потворний собака, чи то чупакабра, за словами жителів мста Пенсакола, що у Флориди, тероризував їх довгий час.

Після скарг людей на місце подій прибули поліцейські.

Виклик обернувся найцікавішою і найдинамічнішою гонитвою в їхньому житті.

If you know who owns this guy, please contact us so we can get him home. pic.twitter.com/UNe5iR3QKL — Pensacola Police (@PensacolaPolice) November 2, 2021

На поліцейських чекав не собака, а свиня, що не збиралася йти додому.

So this pig got out and had everybody ankles cracked. I’m screaming. (Photos by Tony Giberson) pic.twitter.com/TwtFGDiVWV — Corina Newsome, M.Sc. (@hood_naturalist) November 5, 2021

Тварина навертала кола по району і відмовлялася здаватися владі, навіть коли ті спробували налагодити контакт. Свиня виявилася напрочуд прудкою і вправною.

– Ми не видаємо ордерів на арешт свиней. Я не знаю, чому вона біжить і звідки взялася, – сказав у текстовому повідомленні речник поліції Майк Вуд.

Втікачка ухилялася від чіпких рук поліцейських, пробігала у них між ніг і взагалі ніби знущалася з неповороткості своїх суперників. На її затримання пішло понад 60 хвилин.

Весь цей час погоню за участю свині знімав журналіст Тоні Гіберсон, чиї фото поліція і виклала у себе у соцмережі, пожартувавши, що до ситуації ідеально підійшла б музика із Шоу Бенні Хілла.

Джерело: pnj.com

Фото: Pensacola Police Department