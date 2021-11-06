Епічна гонитва: американські поліцейські годину намагалися спіймати свиню

Чи то потворний собака, чи то чупакабра, за словами жителів мста Пенсакола, що у Флориди, тероризував їх довгий час.
Після скарг людей на місце подій прибули поліцейські.
Виклик обернувся найцікавішою і найдинамічнішою гонитвою в їхньому житті.
If you know who owns this guy, please contact us so we can get him home. pic.twitter.com/UNe5iR3QKL
— Pensacola Police (@PensacolaPolice) November 2, 2021
На поліцейських чекав не собака, а свиня, що не збиралася йти додому.
So this pig got out and had everybody ankles cracked. I’m screaming.
(Photos by Tony Giberson) pic.twitter.com/TwtFGDiVWV
— Corina Newsome, M.Sc. (@hood_naturalist) November 5, 2021
Тварина навертала кола по району і відмовлялася здаватися владі, навіть коли ті спробували налагодити контакт. Свиня виявилася напрочуд прудкою і вправною.
– Ми не видаємо ордерів на арешт свиней. Я не знаю, чому вона біжить і звідки взялася, – сказав у текстовому повідомленні речник поліції Майк Вуд.
Втікачка ухилялася від чіпких рук поліцейських, пробігала у них між ніг і взагалі ніби знущалася з неповороткості своїх суперників. На її затримання пішло понад 60 хвилин.
Весь цей час погоню за участю свині знімав журналіст Тоні Гіберсон, чиї фото поліція і виклала у себе у соцмережі, пожартувавши, що до ситуації ідеально підійшла б музика із Шоу Бенні Хілла.
Джерело: pnj.com