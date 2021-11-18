14 обстрелов: боевики ранили четырех украинских военных на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе получили ранения четверо украинских защитников, еще один боец получил боевую травму.

Сейчас они находятся в больнице, состояние здоровья всех пятерых — удовлетворительное.

В течение суток боевики 14 раз открывали огонь – девять раз из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

В Луганской области был зафиксирован вражеский беспилотник, пересекший линию разграничения.

Вблизи поселка Шумы российские наемники применяли станковые противотанковые гранатометы, а у Лебединского – гранатометы разных систем.

Недалеко от Марьинки боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, а возле Крымского — из минометов и станковых гранатометов.

Позиции ВСУ возле села Причепиловка Луганской области атаковали трижды – из артиллерии калибра 152 мм, минометов, гранатометов и пулеметов.

В районе Невельского стреляли из минометов калибра 120 мм, у Золотого-4 к этому оружию добавились также станковые противотанковые гранатометы.

Боевики совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм вблизи Кряковки.

Украинские защитники отвечали на вражеские обстрелы из оружия, разрешенного Минскими договоренностями.

По состоянию на утро 18 ноября на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты из пулеметов и гранатометов стреляли неподалеку от населенного пункта Нью-Йорк.

Недавно на Донбассе погибли два украинских защитника. 12 ноября они подорвались на вражеском взрывном устройстве.

К сожалению, травмы были несовместимы с жизнью. Погибшими оказались бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева.

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