14 обстрілів: бойовики поранили чотирьох українських військових на Донбасі

За минулу добу на Донбасі дістали поранення четверо українських захисників, ще один боєць зазнав бойового травмування.

Наразі вони перебувають у лікарні, стан здоров’я усіх п’ятьох – задовільний.

Протягом доби бойовики 14 разів відкривали вогонь – дев’ять разів зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

У Луганській області було зафіксовано ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

Поблизу селища Шуми російські найманці застосовували станкові протитанкові гранатомети, а біля Лебединського – гранатомети різних систем.

Неподалік Мар’їнки бойовики гатили з мінометів калібру 82 мм, а біля Кримського – з мінометів і станкових гранатометів.

Позиції ЗСУ біля села Причепилівка Луганської області атакували тричі – з артилерії калібру 152 мм, мінометів, гранатометів та кулеметів.

У районі Невельського стріляли з мінометів калібру 120 мм, біля Золотого-4 до цієї зброї додалися також станкові протитанкові гранатомети.

Бойовики здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм поблизу Кряківки.

Українські захисники відповідали на ворожі обстріли зі зброї, дозволеної Мінськими домовленостями.

Станом на ранок 18 листопада на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти з кулеметів і гранатометів стріляли неподалік населеного пункту Нью-Йорк.

Нещодавно на Донбасі загинуло двоє українських захисників. 12 листопада вони підірвалися на ворожому вибуховому пристрої.

На жаль, травми були несумісні з життям. Загиблими виявилися бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва.

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