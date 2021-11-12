Стали известны имена бойцов, которые сегодня, 12 ноября, погибли на Донбассе в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве.

Погибшими оказались бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева. Это подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

— Непоправимый урон для страны, для Десантно-штурмовых войск, для семьи, друзей и собратьев, – говорится в сообщении.

В воинской части рассказали, что погибшие бойцы прослужили многие годы, были настоящими профессионалами своего дела и патриотами государства.

Командование и личный состав бригады выразили соболезнования семьям военных.

О том, что двое военных подорвались на неизвестном устройстве на Донбассе, стало известно вечером 12 ноября. С начала суток оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих.

В районе Зайцево боевики применяли гранатометы разных систем, а возле Попасной также стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ на вражеские атаки.

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