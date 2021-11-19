Посольство США готово помогать в расследовании покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В частности, дипломатическое представительство намерено приобщиться к поиску других возможных мошеннических действий со стороны главного заказчика покушения – гражданина США.

Кроме того, министр уточнил, по закону какой из стран будет отвечать за преступление задержанный.

– Согласно законодательству, если иностранец совершает преступление на территории Украины, то здесь он и будет нести ответственность, – сказал Денис Монастырский.

17 ноября в Украине задержали американца и его доверенное лицо, гражданку Украины, из-за планирования похищения, вымогательства и нанесения тяжких телесных повреждений министру аграрной политики Роману Лещенко и умышленного убийства еще одного гражданина Украины.

Спор между нынешним министром АПК и гражданином США возник в 2018 году во время совместного ведения бизнеса.

Американец, считая, что Лещенко задолжал ему денег, нанял за $150 тыс. коллектора в Украине. Тот, в свою очередь, угрожал Лещенко и членам его семьи.

Впоследствии коллектор с деньгами исчез, поэтому американец приехал в Украину, чтобы устроить над ним расправу.

Когда информация о подготовке убийства поступила в полицию, правоохранители привлекли к делу человека, который согласился сыграть роль киллера, и свели его с доверенным лицом.

Когда полиция сымитировала убийство коллектора, американец потребовал отомстить и Лещенко.

Во время встречи с “киллером” иностранец сообщил, что хочет, чтобы министра травмировали. В случае, если он умрет, ему будет безразлично.

Заказчика с сообщницей задержали, когда они передали мнимому киллеру $20 тыс.